الغاء النسخة الايطالية من فورميلا 2020 للدارسين

انسامد - 26 مارس - اذار - قررت الهيئة العامة لصناعات السيارات الايطالية الغاء نسخة 2020 من الفورميلا الخاصة بالدارسين وفورميلا اليكتريك ايطاليا وفورميلا بدون سائق وذلك بسبب الاوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا واثاره علي كافة انشطة المجتمع .



ويقول بيان الهيئة ان الالغاء يرجع الي وعيها واقتناعها الكامل بضرورة العمل عليوضع حماية صحة السكان علي راس الاولويات حتي لو كان الامر يتعلق بحدث تعليمي قائم علي العمل الجماعي والمقارنة المتبادلة لهذا سيتم الغاء هذا الحدث وستقوم الهيئة بالمتابعة عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وفيسبوك وتويتر وعلي الانترنت.



وتتوجه الهيئة في النهاية اليجميع الايطاليين بضرورة احترام القواعد المفروضة حتي يمكن السيطرة علي الوباء و العودة سريعا الي الحياة اليومية الطبيعية.



