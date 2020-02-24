كورونا:ايتالديزاين توقف انتاجها..احد موظفيها حامل للمرض

انسامد - 24 فبراير - شباط - قررت شركة ايتالديزاين غلق ابوابهب جميع مصانعها في ايطاليا بعد خضوع موظفيها لبحث صحي عن مرض كورونا و ثبت ان احدهم و يعمل في مصنع الإنتاج في (تورينو) كان حاملا للفيروس .



لهذا السبب ، قررت الشركة إغلاق كافة مصانعها علي الاراضي الإيطالية ، بما في ذلك مقر مونشالييري"كإجراء احترازي" اعتبارًا من يوم غد.



تعمل الشركة عن كثب مع السلطات الصحية لتطبيق جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم والمجتمعات التي تعمل فيها.



شركة ايتال ديزاين الايطالية للهندسة والتصميم, هي شركة رائدة في مجال هندسة و تصميم السيارات... حيث تعتبر الأفضل على مستوى العالم, و تستعين بها معظم شركات السيارات في العالم. كما ان الفضل يعود لها في تصميم بعض السيارات التي تعتبر الانجح في تاريخ السيارات.....



مؤسس الشركة هو المهندس العبقري " جيورجيتو جيوجيارو" بالتعاون مع زميله "التومندوفاني" عام 1968 في مدينة تورينو- ايطاليا.... و كانت اولى تصاميم ايتال ديزاين هي فولكس فاجن كارمان تشيتا, النموذج التصميمي المميز عام 1971 والذي دعا شركة فولكس فاجن الى التعاون مع ستوديو ايتال ديزاين لتصميم سياراتها في حقبة السبعينيات. الا ان شهرة جيوجيارو العظيمة كانت بسبب تصميمه لأجمل سيارة في ذلك الوقت في العام 1972 و كانت "لوتس اسبريت" التي ابهرت العالم بتصميمها.



و من ثم ظهر ابداع جيوجيارو مع تصاميم فولكس فاجن باسات عام 1973, ابتكار موديل جولف عام 1974 و تبعها شيروكو في العام نفسه. بعدها تهافتت الشركات الصانعة على ستوديو ايتال ديزان لتصميم موديلات جديدة.. خصوصا بعد النجاح الساحق لطراز جولف.



