تطوير دي سي 7 الفرنسية

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - عمل دقيق جدا يتم فيما يتعلق
بالخطوط الخارجية واختيار المواد الداخلية للسيارة الفرنسية دي اس
7 يستمر لمدة عام.
إنهم يعرفون ذلك جيدًا حيث يتم قبل التطوير النهائي للمنتج تقييم
العشرات من مجموعات المواد والألوان.
ينقسم عمل التحسين هذا إلى عدة مراحل: المرحلة الأولى من التوجيه ،
لتحديد الروح العامة لموديل السيارة ، ثم الانتقال إلى الاختيار ،
من وأخيراً مرحلة اتخاذ القرار النهائية التي تؤكد الخيارات
النهائية .
بدءًا من : التفاصيل المطلية بالكروم الخارجيةالي العناصر الخارجية
والشبكة الامامية والعاكس الأسود ، ولكن أيضًا التشطيبات الداخلية
بلون برونزي ، مقاعد في نسيج برونزي ، عجلة قيادة جلدية متعددة
الوظائف من جلد محبب بالكامل ، عناصر مغطاة مثل مسند للذراع ،
ومقابض للأبواب ، زخارف للوحدة المركزية مع تشطيب أسود غير لامع.
هناك "مصدر إلهام" آخر للعلامة الفرنسية ، وهو خط الانتاج الراقي ،
الذي يجمع بين الأناقة الرياضية والتفاصيل الخارجية من الكروم
الأسود والاشارات الخارجية .. غطاء المحرك والمصدات وعجلات 19
بوصة.