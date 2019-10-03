تطوير دي سي 7 الفرنسية

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - عمل دقيق جدا يتم فيما يتعلق بالخطوط الخارجية واختيار المواد الداخلية للسيارة الفرنسية دي اس 7 يستمر لمدة عام. إنهم يعرفون ذلك جيدًا حيث يتم قبل التطوير النهائي للمنتج تقييم العشرات من مجموعات المواد والألوان.



ينقسم عمل التحسين هذا إلى عدة مراحل: المرحلة الأولى من التوجيه ، لتحديد الروح العامة لموديل السيارة ، ثم الانتقال إلى الاختيار ، من وأخيراً مرحلة اتخاذ القرار النهائية التي تؤكد الخيارات النهائية .



بدءًا من : التفاصيل المطلية بالكروم الخارجيةالي العناصر الخارجية والشبكة الامامية والعاكس الأسود ، ولكن أيضًا التشطيبات الداخلية بلون برونزي ، مقاعد في نسيج برونزي ، عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف من جلد محبب بالكامل ، عناصر مغطاة مثل مسند للذراع ، ومقابض للأبواب ، زخارف للوحدة المركزية مع تشطيب أسود غير لامع.



هناك "مصدر إلهام" آخر للعلامة الفرنسية ، وهو خط الانتاج الراقي ، الذي يجمع بين الأناقة الرياضية والتفاصيل الخارجية من الكروم الأسود والاشارات الخارجية .. غطاء المحرك والمصدات وعجلات 19 بوصة.



