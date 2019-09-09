تحالف رينو-نيسان-فيات:رينو تعزز تعاونها مع نيسان

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - ناقش وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيجي سيكو، ونظيره الفرنسي، برونو لو مير، وضع التحالف بين شركتي السيارات "نيسان موتور" اليابانية و"رينو إس. إيه" الفرنسية علي حساب التحالف الثلاثي الذي يجمعهما مع شركة فيات الايطالية ، بحسب ما جاء في بيان مشترك اليوم الاثنين.



وأكد الوزيران مجددا دعمهما للتحالف بين الشركتين، وناقشا محادثاتهما لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة.



وتدعم كل من الشركتين تعزيز العلاقات بينهما كما تقوم حكومتا البلدين بتبادل المعلومات حول التغيرات البيئية وسياسة صناعة السيارات في خمسة مجالات، وهي: القيادة الذاتية، والبطاريات، والكهربة، ومركبات الهيدروجين-خلايا الوقود، وتعزيز الموردين..ويشرع الجانبان في حوار سياسي يهدف إلى مزيد من التعاون.



تتمثل أولوية رينو ونيسان الآن في تحديد استراتيجية مشتركة لمستقبل المجموعة الصناعية ". وفي قلب المناقشات بين الشركتين ، تتم إعادة التوازن بين الأسهم المشتركة..والفرضية التي تنتشر هي أن نيسان تريد تخفيض الحصص حيث تمتلك رينو (اليوم 43.4 ٪ من الاسهم) ..الشركة اليابانية أكبر لكنها لا تملك سوى 15 ٪ من أسهم الشركة الفرنسية وبالتالي فهي ترغب في تحقيق توازن أكبر. وتبحث نيسان الآن عن مدير تنفيذي جديد بعد أن اعترف هيروتو سايكاوا بأنه دفع أموالًا أكثر مما كان متوقعًا ، بحيث سيبدأ مجلس الإدارة يوم الاثنين للبدء في تخطي المرشحين المحتملين. في يونيو / حزيران ، فشلت المفاوضات بين الطرفين بعد موقف الحكومة الفرنسية التي تمتلك 15 ٪ من أسهم رينو ولديها حقوق تصويت مزدوجة.



