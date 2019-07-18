فيات باندا الاكثر مبيعا في ايطاليا

انسامد - 18 يوليو - تموز - مازالت السيارة فيات باندا الملكة المتوجة علي قائمة السيارات الاكثر مبيعا و التي تحظي بنسبة بحث كبيرة علي مواقع الانترنت متخطية بذلك السيارات الرياضية و التي كانت تمثل احد احلام الايطاليين .



و يقول موقع دريفكس انه بالبحث علي عينة مكونة من 100 الف بحث علي المنتجات الصحية بيولوجيا علي مواقع الانترنت في النصف الاول من عام 2019 توصلنا الي ان الفيات باندا حظت بنسبة النصف في البحث عن السيارات الصغيرة ذات الاسعار المعتدلة .مازالت السيارة تتميز بانها الاكثر عملية فيما يتعلق بالشكل و المضمون ..



بنظرة سريعة علي قائمة البحث عن افضل 10 سيارات تاتي بعد باندا كل من داتشيا داستر ثم سيتروين 3 و كل منهما تتميز بالسعر المعتدل و الحجم الصغير ثم تاتي هيونداي تاكسون و لانشيا و داتشيا سانديرو.



اما الشرائح الاعلي التي تلي السابقة نجد : جيب رينيجاد و بيجو 3008 و جيب كومباسثم هيونداي كونا.



و يمكن ملاحظة اهتمام الايطاليين المتزايد بالعوامل الخاصة بالحفاظ علي البيئة حيث تتوزع النسب كالاتي: 52 في المائة من الابحاث تتركز علي السيارات التي تعمل بالوقود..26 في المائة علي السيارات التي تستخدم الديزل و 9.2 في المائة السيارات الهجين بالاضافة الي 7.8 في المائة يبحثون عن السيارات الكهربائية.



