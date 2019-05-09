مواصفات الفا روميو جوليا 2019

انسامد - 9 مايو - ايار - السيارة تمتاز بكونها ذات أبعاد متوسطة حيث أن طولها يبلغ 4.6 متر بينما يبلغ عرضها 1.8 متر و إرتفاعها 1.4 متر و هو ما يؤكد على أن تلك الأبعاد تشير إلي كون السيارة تصنف على أنها رياضية بإمتياز و تصلح للإستخدام العائلي في بعض الأحيان.



تمتلك السيارة شنطة خلفية تبلغ مساحة التخزين فيها 481 لتر و هي مساحة رائعة تسمح بتخزين الكثير من الأغراض أثناء السفر أو الرحلات الطويلة أو قطع مسافات كبيرة.



تحتوي السيارة على محرك رياضي قوي تبلغ قدرته 280 حصان بسعة 2 لتر و يحتوي على أربعة اسطوانات داخلية على شكل حرف "l" ، و يبلغ أقصى عزم له 306 نيوتن لكل متر ، محرك السيارة متصل بناقل حركة يمتلك ثمانية سرعات و هو ما يفسر السرعة العالية التي تستطيع تحقيقها و السير عليها حيث تبلغ سرعة السيارة القصوى 250 كيلو متر في الساعة.



جوليا مزودة بمشدات أحزمة أمان أمامية و خلفية بالإضافة إلي كونها مزودة بخاصية المشدات الإلكترونية التي تعمل على ضبط طول الحزام وفقا ً لحجم كل شخص بشكل تلقائي و من أهم ما يميزه هو عمله على تقليل الإرتخاء مما يقلل من معدلات الخطورة في حالات الحوادث لا قدر الله.



تمتلك السيارة فتحة سقف علوية ذات شكل عرض بانورامي مبهر نتيجة الزجاج الشفاف المصنوع منه فتحة السقف مما يضفي الكثير من الجاذبية و الاناقة لشكل السيارة بالإضافة إلي سماحه للضوء بالدخول للسيارة مع إمكانية تعتيمه في حالة رغبة قائد المركبة في ذلك.



الشكل الداخلي للسيارة مميز ، حيث تحتوي على تخشيبة داخل المقصورة سواء فيما يخص عصا نقل السرعات أو عجلة القيادة ، حيث أن كلاهما يحتويان على قطع خشبية تضفي المزيد من الجاذبية و الأناقة على شكل جوليا.



على عكس الكثير من السيارات التقليدية فإن جوليا تمتلك فتحات تكييف داخلية مخصصة للجزء الخلفي منها مما يوفر نفس الراحة و الرفاهية بالنسبة للركاب الخلفيين و يوفر لهم خيار إعادة توجيه تلك الفتحات أو إغلاقها.



