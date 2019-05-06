ستروين 1956 علي راس جولة اوتو تور

انسامد - 6 مايو - ايار - بدأت الجولة 28 من تور اوتو 2019 يوم 29 ابريل بمعرض للسيارات في الجراند باليه في باريس و هي تتضمن 5 مراحل بين باريس و دوفيل .. وحدها ستروين الموجودة التي ترجع لعام 1956 في هذه الجولة التي تتزامن مع احتفالات مئوية العلامة الفرنسية والتي سيحضرها جمهور عريض من محبي ستروين ..



و يرافق ستروين في جولتها الصحفي المؤرخ في مجال السيارات فرانسوا الان و مهندس ترميم السيارات القديمة نيكولا جينيتو في اطار اوتو تور بسيارات موديل تراكسيون افنت 11 بي ال لسنة 1956.



وقد قام اتيليه شيفرون بضبط السيارات وهي رقم 1 و التي ستفتتح اوتو تور 2019 و تحمل علم مئوية ستروين..



و كالعادة تم افتتاح جولة 2019 في اواخر شهر ابريل بمعرض للسياراتفي جراند باليه في باريس..غادر بعدها المتسابقون العاصمة باكرا و سيتضمن برنامجهم المرور بخمس مدن حيث سيتوقفون ويشاركون في عشرة اختبارات موقوتة و اربع اختبارات مضمار .



و يمكن كذلك لمحبي الستروين اكتشاف ستروين جامبي التي يدعمها فريق فرانسوا الان و موديل برلينجو الجديدة التي تم عرضها علي موقع الاخبار الخاص اوتو تور.



