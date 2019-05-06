ستروين 1956 علي راس جولة اوتو تور

انسامد - 6 مايو - ايار - بدأت الجولة 28 من تور اوتو 2019 يوم 29
ابريل بمعرض للسيارات في الجراند باليه في باريس و هي تتضمن 5
مراحل بين باريس و دوفيل .. وحدها ستروين الموجودة التي ترجع لعام
1956 في هذه الجولة التي تتزامن مع احتفالات مئوية العلامة
الفرنسية والتي سيحضرها جمهور عريض من محبي ستروين ..
و يرافق ستروين في جولتها الصحفي المؤرخ في مجال السيارات فرانسوا
الان و مهندس ترميم السيارات القديمة نيكولا جينيتو في اطار اوتو
تور بسيارات موديل تراكسيون افنت 11 بي ال لسنة 1956.
وقد قام اتيليه شيفرون بضبط السيارات وهي رقم 1 و التي ستفتتح اوتو
تور 2019 و تحمل علم مئوية ستروين..
و كالعادة تم افتتاح جولة 2019 في اواخر شهر ابريل بمعرض
للسياراتفي جراند باليه في باريس..غادر بعدها المتسابقون العاصمة
باكرا و سيتضمن برنامجهم المرور بخمس مدن حيث سيتوقفون ويشاركون في
عشرة اختبارات موقوتة و اربع اختبارات مضمار .
و يمكن كذلك لمحبي الستروين اكتشاف ستروين جامبي التي يدعمها فريق
فرانسوا الان و موديل برلينجو الجديدة التي تم عرضها علي موقع
الاخبار الخاص اوتو تور.