جائزة باري الكبرى :46 سيارة كلاسيكية في السباق

انسامد - 29 ابريل - نيسان - تنافست 46 سيارة قديمة من جميع أنحاء
إيطاليا في الإصدار السادس من سباق باري الكبير ، الذي نظمه نادي
السيارات القديمة ، وحضر أكثر من 50 ألف شخص الحدث الذي استمر
ثلاثة أيام و انتهي امس.
و قد قام بتنظيم السباقات سيزار فلوريو المدير السابق لفيراري..وقد
فاز بالسباق مجموعة مورو جيانسانت الذي كان يقود سيارة ايرميني
1100 رياضية عام 1946و هي سباق عبر المدينة القديمة .
وقد جاء في المركز الثاني بيترو دي ماركو دي ليتشي بسيارة جاجوار
سي تعود للعام 1962 اما المركز الثالث فقد احرزه رافائيل بارليتا
من مجموعة فورلي علي متن بيموتور 8 سي ترجع للعام 1952.
و قد افتتح عمدة باري السباق بسيارة لوتس ايليز سبور 220 .
وكان اكبر المتسابقين عمرا فرناندو دي فيليتشي و يبلغ 81 عاما علي
متن فيات ابارت سبور من العام 1968 و هي احدث طراز شارك في السباق
و قد جاء في المركز 21 .
و الملاحظة الاخيرة علي السباق هي ان السيدات المشاركات كن الاصغر
عمرا .