جائزة باري الكبرى :46 سيارة كلاسيكية في السباق

انسامد - 29 ابريل - نيسان - تنافست 46 سيارة قديمة من جميع أنحاء إيطاليا في الإصدار السادس من سباق باري الكبير ، الذي نظمه نادي السيارات القديمة ، وحضر أكثر من 50 ألف شخص الحدث الذي استمر ثلاثة أيام و انتهي امس.



و قد قام بتنظيم السباقات سيزار فلوريو المدير السابق لفيراري..وقد فاز بالسباق مجموعة مورو جيانسانت الذي كان يقود سيارة ايرميني 1100 رياضية عام 1946و هي سباق عبر المدينة القديمة .



وقد جاء في المركز الثاني بيترو دي ماركو دي ليتشي بسيارة جاجوار سي تعود للعام 1962 اما المركز الثالث فقد احرزه رافائيل بارليتا من مجموعة فورلي علي متن بيموتور 8 سي ترجع للعام 1952.



و قد افتتح عمدة باري السباق بسيارة لوتس ايليز سبور 220 .



وكان اكبر المتسابقين عمرا فرناندو دي فيليتشي و يبلغ 81 عاما علي متن فيات ابارت سبور من العام 1968 و هي احدث طراز شارك في السباق و قد جاء في المركز 21 .



و الملاحظة الاخيرة علي السباق هي ان السيدات المشاركات كن الاصغر عمرا .



