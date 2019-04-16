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فيراري علي راس افضل الشركات من حيث سمعتها
    انسامد - 16 ابريل - نيسان - احتلت شركة فيراري المركز الاول كمؤسسة الافضل سمعة في تصنيف معهد السمعة الدولي لسنة 2019 ياتي بعدها شركة فيريرو و في المركز الثالث شركة بي ام دابليو التي كانت في المركز 13 في تصنيف عام 2018.

    و ياتي في المركز الرابع شركة لوجو و الخامس سامسونج و السادس رولكس ثم والت ديزني و دي لافازا ثم كانون و بوش.

    فيما يتعلق بالشركات الايطالية في تقرير لريب تراك الذي يتقصي راي المستهلكين نري سالفاتور فيراجامو يصعد من المركز 25 الي المركز 11 و نينتيندو الذي يصعد من المركز 58 الي المركز 16 و يمكن اعتبارهم من العشر الاوائل .

    و قد حققت نتفليكس تقدما كبيرا حيث احتلت المركز 18 متقدمة 24 درجة علي تقرير معهد السمعة .

    علي العكس نري ان كثير من الشركات العملاقة قد تراجع تصنيفها مثل امازون التي فقدت 5 درجات و تركت التوب تن لتحتل المركز 14 و جوجل فقدت 8 درجات لتصبح في المركز 19 بينما فيسبوك يقبع في الجزء الاخير من التصنيف في المركز 147.

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