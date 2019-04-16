فيراري علي راس افضل الشركات من حيث سمعتها

انسامد - 16 ابريل - نيسان - احتلت شركة فيراري المركز الاول
كمؤسسة الافضل سمعة في تصنيف معهد السمعة الدولي لسنة 2019 ياتي
بعدها شركة فيريرو و في المركز الثالث شركة بي ام دابليو التي كانت
في المركز 13 في تصنيف عام 2018.
و ياتي في المركز الرابع شركة لوجو و الخامس سامسونج و السادس
رولكس ثم والت ديزني و دي لافازا ثم كانون و بوش.
فيما يتعلق بالشركات الايطالية في تقرير لريب تراك الذي يتقصي راي
المستهلكين نري سالفاتور فيراجامو يصعد من المركز 25 الي المركز 11
و نينتيندو الذي يصعد من المركز 58 الي المركز 16 و يمكن اعتبارهم
من العشر الاوائل .
و قد حققت نتفليكس تقدما كبيرا حيث احتلت المركز 18 متقدمة 24 درجة
علي تقرير معهد السمعة .
علي العكس نري ان كثير من الشركات العملاقة قد تراجع تصنيفها مثل
امازون التي فقدت 5 درجات و تركت التوب تن لتحتل المركز 14 و جوجل
فقدت 8 درجات لتصبح في المركز 19 بينما فيسبوك يقبع في الجزء
الاخير من التصنيف في المركز 147.