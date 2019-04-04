سوزوكي ايطاليا تواصل النمو و تحتكر 2 بالمائة من السوق

انسامد - 4 ابريل - نيسان - زادت المؤشرات الايجابية حول مبيعات السيارات ماركة سوزوكي اليابانية الهجينة في سوق السيارات الايطالي في بداية 2019 عن الزيادة التي حققتها في عامي 2017 و 2018 و هي زيادة عددية في المبيعات و مساحة اكبر من الشعبية.



و يقول مدير فرع سوزوكي ايطاليا ماسيمو ناللي " نحن نمتلك حاليا 2 في المائة من سوق السيارات الايطالي خلال شهري يناير و فبراير الماضيين و سيزداد النمو شهرا بعد شهرعلي ضؤ اهتمام الشباب بالسيارة السوزوكي خاصة الهجينة بعد المسابقات التي اطلقت للبحث عن سائق علي النجيلة للمشاركة في رالي ايطاليا بالاضافة الي المشاركة في السباقات الخيرية ذات الابعاد الرياضية و الثقافية .



و يقول انه في عام 2018 امتلكت الشركة اليابانية 1.72 في المائة من سوق المبيعات بعد بيع 32.946 سيارة بزيادة 5.9 في المائة عن مبيعات 2017 .



و يختتم حديثه قائلا " نحن لا نقدم سوي تكنولوجيا تراعي عنصري الامان اثناء تحرك السيارة و علاقة ذلك بسعر السيارة و تاثيره علي المستهلك من خلال تقديم طرز من بين الاكثر انتشارا في السوق .

