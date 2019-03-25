رينو تبدأ نظام الشحن ثنائي الاتجاه في هولندا والبرتغال

أنسامد - 25 مارس /آذار - تبدأ مجموعة رينو لإنتاج السيارات أول تجارب واسعة النطاق لتطبيق نظام الشحن ثنائي الاتجاه لإعادة شحن السيارات الكهربائية في هولندا والبرتغال.



تعمل هذه التقنية على شاحن ثنائي الاتجاه داخل السيارة، حيث تهدف لتقليل تكلفة محطات الشحن إلى حد كبير. ومن المقرر أن يتم تطوير 15 محطة تعمل بنظام الشحن ثنائي الاتجاه في عام 2019 في البلدين الأوروبيين.



وسوف تقوم الشركة بعد ذلك بتطوير محطات الشحن لتعمل بنظام الشحن ثنائي الاتجاه في فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد والدنمارك.



