مرسيدس أي أم جي جي رياضية فاخرة وعصرية

انسامد - 28 فبراير - شباط - قدمت شركة مرسيدس-أي إم جي اليوم
سيارة الدفع الرباعي الرياضية الجديدة "جي أل أي 53 4ماتيك +" ،
أحدث سيارة في عائلة أي أم جي المتنامية.
من المقرر أن يتم "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" الجديدة
للجمهور في معرض جنيف للسيارات ،2019
الأهم في "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" هو تركيبتها
الميكانيكية الخاصة بها حيث يوجد تحت غطاء السيارة محرك مؤلف من 6
اسطوانات مدعوم بالتوربو المزدوج بسعة 3.0 ليتر ومزود بضاغط
كهربائي مساعد.
تصل قوة محرك "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" الى 435
حصان و520 نيوتن متر لكن يمكن للمحرك الكهربائي بأن يضيف 22 حصان
و عزم دوران اضافي يصل الى 250 نيوتن متر.
التسارع من 0 الى 100 كلم بالساعة يتم في غضون 5.3 ثوان ، وتصل
السرعة القصوى الى 250 كلم بالساعة محددة الكترونيا.
لا يعمل المحرك الكهربائي على إضافة دفعات للطاقة فحسب ، بل يساعد
أيضًا على التخلص من جميع آثار التأخر التوربيني في الوقت الذي
يقلل أيضًا من استهلاك الوقود والانبعاثات.
"مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" بتصميم متطور يحتوي على
شبكة أمامية باناميريكانا Panamericana. بالاضافة الى العديد من
فتحات التهوئة التي على الواجهة الأمامية. من جهة أخرى ، تضم سيارة
أس يو في الرياضية هذه ناشرًا خلفيًا وأربعة مخارج دائرية للعادم.
تأتي "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" مع نظام المعلومات
الترفيهي Mercedes-Benz MBUX الذي يعني وجود مجموعة من المقاييس
الرقمية بالكامل وشاشة ترفيه مركزية كبيرة. كما تتوفر عجلة قيادة
AMG Performance بجلد نابا الأسود مع خيط أحمر وألواح تبديل من
ألألومنيوم.