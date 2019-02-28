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مرسيدس أي أم جي جي رياضية فاخرة وعصرية
    انسامد - 28 فبراير - شباط - قدمت شركة مرسيدس-أي إم جي اليوم سيارة الدفع الرباعي الرياضية الجديدة "جي أل أي 53 4ماتيك +" ، أحدث سيارة في عائلة أي أم جي المتنامية.

    من المقرر أن يتم "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" الجديدة للجمهور في معرض جنيف للسيارات ،2019 الأهم في "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" هو تركيبتها الميكانيكية الخاصة بها حيث يوجد تحت غطاء السيارة محرك مؤلف من 6 اسطوانات مدعوم بالتوربو المزدوج بسعة 3.0 ليتر ومزود بضاغط كهربائي مساعد.

    تصل قوة محرك "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" الى 435 حصان و520 نيوتن متر لكن يمكن للمحرك الكهربائي بأن يضيف 22 حصان و عزم دوران اضافي يصل الى 250 نيوتن متر.

    التسارع من 0 الى 100 كلم بالساعة يتم في غضون 5.3 ثوان ، وتصل السرعة القصوى الى 250 كلم بالساعة محددة الكترونيا.

    لا يعمل المحرك الكهربائي على إضافة دفعات للطاقة فحسب ، بل يساعد أيضًا على التخلص من جميع آثار التأخر التوربيني في الوقت الذي يقلل أيضًا من استهلاك الوقود والانبعاثات. "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" بتصميم متطور يحتوي على شبكة أمامية باناميريكانا Panamericana. بالاضافة الى العديد من فتحات التهوئة التي على الواجهة الأمامية. من جهة أخرى ، تضم سيارة أس يو في الرياضية هذه ناشرًا خلفيًا وأربعة مخارج دائرية للعادم.

    تأتي "مرسيدس أي أم جي جي أل أي 53 4ماتيك +" مع نظام المعلومات الترفيهي Mercedes-Benz MBUX الذي يعني وجود مجموعة من المقاييس الرقمية بالكامل وشاشة ترفيه مركزية كبيرة. كما تتوفر عجلة قيادة AMG Performance بجلد نابا الأسود مع خيط أحمر وألواح تبديل من ألألومنيوم.

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