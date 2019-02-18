بنتلي بينتايجا سبيد أسرع SUV في العالم

انسامد - 18 فبراير / شباط - كشفت شركة بنتلي موتورز عن تفاصيل أسرع سيارة في العالم من طراز SUV والتي جاءت باسم "Bentayga Speed".



ومن المقرر عرض السيارة الجديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات.



وتتمتع السيارة بعزم دوران 900 نيوتن متر.



وتتميز السيارة بمحرك سعة 6 لتر، تبلغ قوته 635 حصانا. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 306 كم / ساعة، كما يمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كلم / س في غضون 3.9 ثانية.



وجاءت Bentayga Speed بتصميم أكثر قوة وأفضل أداء، ومزودة بجنوط مقاس 22 إنش مع مكابح السيراميك الكربونية، ومصابيح أمامية وخلفية داكنة جديدة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي ثماني سرعات.



