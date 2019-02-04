مرسيدس تزيح الستار عن النسخة الجديدة من سيارتها كلاس 5

أنسامد - 4 فبراير/ شباط - تستعد شركة مرسيدس للكشف عن احدث طراز من سيارتها Classe V خلال معرض جنيف الدولي للسيارات في شهر مارس المقبل.



وعملت شركة مرسيدس علي ادخال بعض التعديلات علي السيارة، كما قامت باعادة تصميم مقدمة السيارة لتكون اكبر واكثر جاذبية.



ومن المقرر أن تطرح شركة مرسيدس طرازا كهربيا من السيارة باسم EQV.



وتأتي سيارة Classe V الجديدة بمحركات ديزل سعة اربع اسطوانات بقوة تتراوح بين 190 حصانا و239 حصانا.



كما يمكن للسيارة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 7,9 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 220 كم/ساعة.



جدير بالذكر أن مرسيدس باعت اكثر من 200 الف نسخة من هذه السيارة العائلية التي تتسع ل8 اشخاص منذ انطلاقها.



وفي ايطاليا وحدها تم بيع 5500 سيارة خلال خمس سنوات، من بينها اكثر من 1300 في العام الماضي.



