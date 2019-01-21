سكودا تكشف عن سيارتها فيجين اكس في معرض جنيف

أنسامد - 21 يناير /كانون الثاني - تستعد شركة سكودا التشيكية لصناعة السيارات لازاحة الستار عن سيارتها الجديدة فيجين اكس، خلال معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس 2019.



ونشرت شركة سكودا صورة تشويقية للسيارة جديدة المقرر الاعلان عنها خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.



ووفقا لموقع "موتور وان"، من المقرر ان تقوم شركة سكودا بطرح موديل فيجين اكس باسم آخر مختلف عن الاسم الذي ظهرت به السيارة في المرة الأولى.



وأضاف "موتور وان" أن السيارة الجديدة ستأتي ضمن فئة كيه التي طرح منها سابقا موديلات مثل كاميك كاروك و كودياك . وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة ستكون من فئة الكروس أوفر المدمجة ضمن فئة اس يو في .



