سيارات دي اس الجديدة تصل الي الاسواق

انسامد - 18 يناير - كانون ثاني - طرحت شركة دي أس طرازها الجديد "دي أس 3 كروس باك" أوفر المدمجة الفاخرة والتي ستصل الى الاسواق مع بداية 2019.



يذكر أن دي أس هو فرع السيارات الفاخرة في مجموعة بيجو - سيتروين - أوبل.



عند النظر الى "دي أس 3 كروس باك" 2019 الجديدة يظهر التصميم غير التقليدي المختلف عن كافة سيارات المجموعة وقد اختار مصممو العلامات التجارية الفاخرة استخدام أنماط الماسية في أكبر عدد ممكن من الأماكن.



في الخارج ، يتجلى ذلك بشكل واضح في الشبكة الضخمة ذات الإطار الواحد على المقدمة الأمامية.



بينما في الداخل ، يمتلك دي أٍس 3 كروس باك تصميمات الالماس في كل مكان تنظر إليه تقريبًا ، بدءًا من تقليمات الابواب وقسم لوحة التحكم إلى أجهزة التحكم في مكيفات الهواء والتكييف وفتحات التهوية والمفاتيح في المركز وحدة التحكم.



وتظهر الشاشة بقياس 10.3 بوصة، ونظام المعلومات والترفيه، وشاشة العرض، وعجلة القيادة المسطحة القاع، بالاضافة الى 12 سماعة نظام ومادة الكانتارا، تقليمات الكروم، وجلد نابا.



ميكانيكيا سيتمكن العملاء من الاختيار بين محركات البنزين والديزل ، التي تتراوح قوتها بين 100 حصان و 155 حصان.



وأيضاً هناك النسخة الكهربائية ، المسماة إي-تانس التي تحتوي على بطارية ليثيوم أيون بقوة 50 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي بقوة 136 حصان و 260 نيوتن مترمن عزم الدوران.



التسارع في دي أٍس 3 كروس باك أي تانس الذي يعمل بالكهرباء بالكامل من 0 إلى 100 كلم بالساعة يتم في غضون 8.7 ثانية أما مدى القيادة فيزيد عن 300 كلم.



