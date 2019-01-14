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سيارات - دليل السيارات
نيسان تكشف النقاب عن سيارة "ليف إي+" الكهربائية
    أنسامد - 14 يناير/كانون الثاني - كشفت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة "Leaf e+"، التي تم تزويدها بنظام جديد لقوة الدفع ونطاق استهلاك الطاقة.

    وبحسب موقع "كاراديسياك"، فإن قوة محرك النسخة الجديدة من السيارة الكهربائية تبلغ 215 حصان بزيادة نسبتها 45% تقريبا عن قوة محرك النسخة الحالية التي تبلغ 150 حصان.

    وزادت السرعة القصوى للسيارة بنسبة 10% تقريبا، كما تتميز السيارة ببطارية تنتج 62 كيلوواط/الساعة.

    ويمكن للسيارة بفضل محركها القوي وبطاريتها ذات السعة العالية توليد 160 كيلوواط من الطاقة مع 340 نيوتن متر من عزم دوران.

    وتم تزويد السيارة الجديدة "ليف بلس" بشاشة عرض مقاس 8 بوصات بدلا من 7 ونظام ملاحة محدث يرتبط بالهاتف الذكي للسائق. كما يمكن تحديث التطبيقات والخرائط الرقمية لنظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة من خلال ضغط زر، حيث أن السيارة متصلة بالإنترنت.

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