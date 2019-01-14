نيسان تكشف النقاب عن سيارة "ليف إي+" الكهربائية

أنسامد - 14 يناير/كانون الثاني - كشفت شركة نيسان اليابانية
لصناعة السيارات النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة "Leaf e+"،
التي تم تزويدها بنظام جديد لقوة الدفع ونطاق استهلاك الطاقة.
وبحسب موقع "كاراديسياك"، فإن قوة محرك النسخة الجديدة من السيارة
الكهربائية تبلغ 215 حصان بزيادة نسبتها 45% تقريبا عن قوة محرك
النسخة الحالية التي تبلغ 150 حصان.
وزادت السرعة القصوى للسيارة بنسبة 10% تقريبا، كما تتميز السيارة
ببطارية تنتج 62 كيلوواط/الساعة.
ويمكن للسيارة بفضل محركها القوي وبطاريتها ذات السعة العالية
توليد 160 كيلوواط من الطاقة مع 340 نيوتن متر من عزم دوران.
وتم تزويد السيارة الجديدة "ليف بلس" بشاشة عرض مقاس 8 بوصات بدلا
من 7 ونظام ملاحة محدث يرتبط بالهاتف الذكي للسائق. كما يمكن تحديث
التطبيقات والخرائط الرقمية لنظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة
من خلال ضغط زر، حيث أن السيارة متصلة بالإنترنت.