خبايا السيارة الرياضية الالمانية الجديدة من أودي

انسامد - 22 نوفمبر - تشرين الثاني - سيارة رياضية متوحشة من الشركة الألمانية أودي، جاهزة تمامًا للدخول إلى سوق موديلات 2019 بنجاح.



السيارة أصبحت أكثر حدة من حيث التصميم الخارجي، وحصلت على العديد من التحديثات على صعيد الشبك الأمامي الذي أصبح أعرض مع فتحات التهوية، ولكن بالمجمل التجديدات على تصميم الهيكل الخارجي بسيطة.



على الصعيد الأداء، تعتمد سيارة أودي R8 موديل 2019 الأساسية على محرك طراز V10 سعة 5.2 لتر، يولد قوة 562 حصان و 550 نيوتن.متر من عزم الدوران تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س لنسختها الكوبيه في 3.4 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 324 كم/ساعة.



تعتبر سيارة اودي R8 2019 النسخة التي تعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من السيارة الألمانية الخارقة اودي R8 ، وسينتج منها عدد حصري يبلغ 999 نسخة في العالم ضمن فئة الكوبيه والكشف (سبايدر) .



تتميز هذه النسخة الخاصة على شبك أمامي باللون الأسود الغير لامع وفتحات الهواء التي تحمل ذات اللون في مقدمة ومؤخرة السيارة، وعلى غرار سيارة R8 LMS GT 4، تتوفر نسخة الكوبيه من هذه السيارة الخاصة مع خطوط لاصقة اختيارية باللون الأحمر تمتد من غطاء المحرك إلى السقف ومن ثم إلى مؤخرة السيارة، وفي الداخل يجلس السائق والراكب في مقاعد رياضية مكسوّة بالجلد وقماش الكانتارا، وتتوفر المقاعد الحاضنة كتجهيز اختياري، وتحمل لوحة القيادة شعار "1 من 999" الذي يشير إلى العدد المحدود للوحدات المنتجة من هذه السيارة.



هذه السيارة تنافس كلاً من مرسيدس AMG GTS و بورش 911 و استون مارتن DB11