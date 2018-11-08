ارباح شركة فيراري لعام 2018

تصنع شركة فيراري الإيطالية التي تتخذ من مدينة مارانيللو الإيطالية مقراً لها سيارات الأحلام ، فسواء عشاق السيارات أم حتى الذين لا يهتمون لأمرها يدركون أن سيارات فيراري تتميز بـ ؛ السرعة ، القوة ، الحصرية ، السعر الغالي إلى جانب كونها حلم لعدد كبير من عشاق السرعة .



لكن ماهي ارباح شركة فيراري التي لا تتعامل سوى مع الاثرياء...



وفقاً لتصريحات رسمية من صانع سيارات الاحلام فيراري - Ferrari بلغت الأرباح المالية التي حصدتها بعد إنتهاء الربع الثالث من عام 2018 الجاري 287 مليون يورو أي ما يعادل 327 مليون دولار أمريكي أو 1,226,250,000 ريال سعودي ، ليسجل الصانع الايطالية ارتفاع كبيراً في الأرباح مقارنة مع ما حصدته في نفس هذا الزمن من عام 2017 الماضي والذي كان يبلغ 141 مليون يورو أي ما يعادل 161 مليون دولار أمريكي أو 603,750,000 ريال سعودي .



وكشفت فيراري عن سبب الزيادة الكبيرة في الأرباح المالية التي سجلته في عام 2018 ، ويعود الفضل بهذا الارتفاع في الأرقام بعد استبعاد ما يسمى بـ ضرائب على براءات الاختراع المتفق عليها مع السلطات الإيطالية ، والذي يغطي استخدام حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم والخبرة .



كما أعلنت شركة فيراري أن نسبة تسليم سيارات جديدة إلى العملاء ارتفعت بنسبة 11% في هذا العام ، وتم حتى الآن بيع 2,262 سيارة فيراري ، وتضمنت هذه القائمة بشكل أكبر سيارتي فيراري 812 سوبر فاست ، و فيراري بورتوفينو .



وبلغ ايرادات سيارات فيراري التي تم بيعها في عام 2018 بعد إنتهاء الربع الثالث 838 مليون يورو أي ما يعادل 956,181,279 دولار أمريكي أو 3,585,679,796 ريال سعودي .



و من المتوقع زيادة هذه الأرقام بشكل كبير فور إطلاق أول سيارة SUV تحمل شعار الحصان الجامح والتي ستحمل اسم فيراري بوروسانجوي - Ferrari Purosangue ، والتي ستنافس بالتحديد لامبورجيني اوروس .



