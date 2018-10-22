فورد تزيد معدل تصنيع موديلها الرياضي GT الخارق

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - منذ ان اعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن الجيل الثاني من موديل GT الرياضي الشهير عام 2016، اقتصر معدل انتاج هذا الموديل على 1000 سيارة فقط على مدار اربعة اعوام.



وذكر موقع "موتور وان" انه بعد تلقي فورد مزيدا من الطلبات لشراء موديلها الرياضي، قررت الشركة طرح نسخة جديدة من الموديل GT تمثل الجيل الثالث، مع رفع عدد النسخ المصنعة منه بحلول عام 2022.



وأضاف "موتور وان" أن فورد تخطط لزيادة عدد النسخ من موديل GT بمقدار 350 نسخة إضافية، بجانب 1000 نسخة من الجيل الثالث المنتظر.



ونقل "موتور وان" عن هيرمان سالينبوش المسؤول عن تطوير أداء السيارات بفورد قوله إن قرار الشركة برفع معدل تصنيع GT هو تلقي الشركة لستة طلبات شراء لكل نسخة متوفرة من الموديل.



