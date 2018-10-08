أستون مارتن تكشف عن موديلها الجديد المهجن

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات عن موديلها الجديد Valkyrie بمحرك هجين.



وذكر موقع "موتور وان" أن أستون مارتن كانت أعلنت عن نيتها لتصنيع هذا الموديل في عام 2016، باعتباره أول موديل كهربائي هجين فائق السرعة تنتجه الشركة البريطانية.



وأضاف " موتور وان " ان موديل Valkyrie مزود بمحرك توربيني V12 سعة 6.5 لتر، بقوة تصل لـ 1.130 ألف حصان، وبسرعة تصل لـ 200 ميل في الساعة.



وبذلك تصبح سيارة Valkyrie أقوى سيارة تعمل بمحرك هجين في العالم، لتتراجع سيارة فيراري 812 للمركز الثاني بهذه الفئة، بعد أن ظلت على القمة لامتلاكها محركا هجينا بقوة 789 حصانا.



وذكر موقع "موتور وان" أن أستون مارتن مستمرة في اختبار موديلها الجديد حتى نهاية عام 2018 الجاري، قبل أن يبدأ تصنيعها رسميا بداية من عام 2019 القادم.



وتخطط الشركة البريطانية لصناعة كمية محدودة من موديل Valkyrie بعدد 150 سيارة فقط، يبلغ سعر الواحدة منها 3.2 مليون دولار.



