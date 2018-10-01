سكودا تقتحم عالم السيارات الكهربائية بموديل جديد

أنسامد - الاول من اكتوبر - ذكر موقع "موتور وان" أن شركة سكودا التشيكية لصناعة السيارات تستعد لدخول عالم صناعة السيارات الكهربائية بعد كشفها عن التصميمات المبدئية لأول موديل كهربائي مهجن من صنعها باسم سكودا RS. وأضاف "موتور وان" أن الموديل الجديد من سكودا سيشارك في معرض باريس الدولي للسيارات المقرر إقامته مطلع شهر أكتوبر المقبل.



ويتمتع الموديل الكهربائي الجديد من سكودا بمحرك سعة 1.5 لتر من فئة TSI مع محرك كهربائي قوي، حيث تصل قدرة السيارة ل 245 حصاناً.



ويمكن للسيارة الجديدة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100كيلو في الساعة في 7.1 ثانية. ومن المقرر أن يكون موديل RS الكهربائي من سكودا ضمن الموديلات التي سيتم عرضها في معرض باريس الدولي للسيارات.



