اودي تطلق موديل جديد في معرض باريس للسيارات

انسامد - 27 سبتمبر - ايلول - تكشف شركة اودى الالمانية رسميا عن نسخة جديدة من طراز A1 في معرض باريس للسيارات شهر أكتوبر القادم وهو الموديل الذى حقق نجاحا عند إطلاقه فى لاول مرة عام 2010، وينافس فولكس فاجن بولو و ميني هاتشباك. النسخة الجديدة من A1بنيت بهندسة MQBمع زيادة أبعاد السيارة وزيادة صلابة نظام التعليق وتأتي بخمسة أبواب بشكل حصري وأصبحت أكثر جاذبية وهجومية بشبكة أودي الضخمة والمصابيح الأمامية الرفيعة .



حصلت A1الجديدة على عدة اختيارات من المحركات الاول محرك توربو تشارجر سعة 1000 سى سى 3 أسطوانات بقوة 113 حصان، ومحرك توربو تشارجر سعة 1500 سى سى 4 أسطوانات بقوة 148 حصان، ومحرك توربو تشارجر سعة 2000 سى سى بقوة 250 حصان، مع احتمال اطلاق نسخة بمحرك يستخدم الغاز الطبيعي ونسخة كهربائية، وتتصل محركات كل النسخ بناقل حركة S Tronicمن 7 سرعات مزدوج القابض أو ناقل حركة يدوي 6 سرعات، وهناك خيار نظام الدفع الرباعى.



داخل المقصورة زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية تعمل على أنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، كما زودت السيارة بأنظمة المساعدة في القيادة التي تتضمن محدد للسرعة قصوى، مراقبة البقعة العمياء وتنبيه من المرور الخلفي ومكابح الطوارئ ونظام رصد المشاة، ومثبت سرعة متكيف، ومساعد للركن.



