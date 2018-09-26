موديل جديد من فيراري بورتوفينو 2018 يصل دبي

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - بورتوفينو هي واحدة من أجمل مدن إيطاليا، وتشتهر بمينائها السياحي الجميل ، ولذلك اختارت شركة فيراري ان تسمي أحدث طرازاتها بنفس اسم هذه المدينة المميزة.



فقد كشفت الشركة التي تتخذ من الحصان الجامح شعاراً لها عن سيارة جديدة ضمن فئة سيّارات السياحة الرياضية GT تعتبر بديلة عن سيارة كاليفورنيا تي السابقة ، وحملت السيارة الجديدة اسم (بورتيفونو) من حيث الشكل الخارجي اعتمد مركز فيراري تصميماً يقسم السيارة إلى قسمين (تصميم الصندوقين) وهو تصميم من النادر مشاهدته في سيارات كوبيه المكشوفة ، وجاءت السيارة بسقف معدني قابل للطي ليمنح السيارة المزيد من الأناقة والطابع الرياضي المميز ونشاهد في الأمام شبك تبريد عريض يمتد على كامل المقدمة تعلوه مصابيح LED جديد أفقية التصميم ، أما من الخلف فتبرز الهوية الرياضية للسيارة وخاصة مع زيادة المسافة بين المصابيح الخلفية لتبدو السيارة أعرض من السابق .



منح فيراري بورتوفينو ركابها المحظوظين أقصى درجات الراحة والرفاهية مع مقاعد بتعديل كهربائي بـ18 وضعية و مكيف جديد والمزيد من المساحة لركاب المقاعد الخلفية ، فيما زودت المقصورة كذلك بنظام ترفيه جديد يتضمن شاشة لمس قياس 10.2 إنش .



ويبرز في المقصورة حاجب الهواء الجديد الذي يخفض من الضجيج عند فتح السقف ويقلل من تدفق الهواء بنسبة 30% داخل المقصورة.



زودت فيراري الجديدة بمحرك V8 يولد قوة تبلغ 600 حصان ، لتنطلق السيارة من صفر إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية فقط، ممّا يجعلها السيارة المكشوفة الأقوى التي تجمع بين مزايا السقف المعدني القابل للطي والصندوق الواسع ومساحة المقصورة الرحبة، بالإضافة إلى مقعدين خلفيّين ملائمين للرحلات القصيرة.



وبفضل تقنيات التصنيع المتطورة لدى فيراري نجحت الشركة في إعادة تصميم هيكل السيارة ليحقق المزيد من الصلابة مع وزن خف ، كما ارتفعت قوة محرك V8 بمقدار 40 حصان مقارنة بطراز كاليفورنيا تي السابق وتم تحسين صوت السيارة.



https://twitter.com/i/status/1044195996547391488