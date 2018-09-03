مكلارين تكشف عن استعدادها لإنتاج سيارة كهربائية

أنسامد - 3 سبتمبر - كشفت شركة مكلارين البريطانية لصناعة السيارات عن استعدادها لإنتاج سيارة كهربائية في 2025، حينما تكون التقنية مستعدة لتقديم الأداء الذي تطمح إليه مكلارين.



ونقل موقع " موتور وان " عن المدير التنفيذي لشركة مكلارين " مايك فليويت " قوله ان الشركة لن تصنع أي موديلات رباعية الدفع أو من فئة السيدان العائلية، وأنها ملتزمة بتصنيع السيارات فائقة السرعة فقط كما كانت على مدار تاريخها. واضاف "فليويت": "لن يطول انتظار مترقبي طرح مكلارين لموديل كهربائي بالكامل".



ونوه ان هذا الهدف سيتحقق مع حلول عام 2025، بطرح مكلارين لموديلاتها الأولى بمحركات مهجنة وكهربائية بالكامل.



واوضح أن الموديلات الكهربائية من مكلارين لن تطرح للبيع بالأسواق، فسيقتصر استخدامها بمجالات سباقات السيارات الكهربائية فقط المعروفة باسم الفورمولا E.



واشار "مكلارين الكهربائية يجب أن تكون قابلة للاستخدام. لا ينبغي أن نقدم أي تنازلات في سبيل توليد قوة أعلى أو انبعاثات أقل، يجب أن تكون سيارة رياضية أفضل. لقد وضعنا معيارنا نصف ساعة كاملة من الأداء العالي على الحلبة دون إعادة شحن، وعندما تحتاج إلى إعادة الشحن يجب إعادة شحنها خلال 30 دقيقة