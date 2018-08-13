ألفا روميو تستعد لإطلاق السيارة الأقوى في تاريخها

أنسامد - 13 أغسطس /آب/ - ذكر موقع "موتور وان" أن شركة ألفا روميو Alfa Romeo الايطالية لصناعة السيارات تستعد لاطلاق الموديل الجديد من 8C بقوة 800 حصان لتكون السيارة الاقوي في تاريخها.



وكانت الشركة اعلنت في وقت سابق ان موديل 8C الجديد، الذي سيكون مزودا بمحرك V6 تروب ثنائي هجين من نوع Giulia Quadrifoglio، سيمد السيارة بقوة 700 حصان.



وذكرت تقارير صحفية ان نسخة جديدة من موديل 8C ستطرح بمحرك أكثر قوة، سيجعل منه الموديل الأقوى في تاريخ ألفا روميو.



وكشف موقع "موتور وان" أنه بعد مجموعة من التجارب الأولية للوقوف على المقدار الحقيقي للقوة التي ستصدر عن محرك الموديل الجديد من 8C، وجد خبراء الشركة الإيطالية أنها ستصل لـ800 حصان وليس 700 كما كان يظن واضعو خريطة التصنيع التي صدرت في يونيو الماضي.



وبذلك ستتخطى قوة المحرك في موديل 8C قوة محركات بعض موديلات فيراري.



ومن المقرر أن يتم طرح الموديل الجديد من السيارة عام 2021.



واضاف الموقع أن السيارة يمكنها الانطلاق من الثبات الي سرعة 100 كيلو في الساعة في اقل من ثلاث ثواني، مشيرا الي انه من المتوقع أن يتم انتاج كمية محدودة من السيارة تصل الي الف نسخة.



