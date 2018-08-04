أنسامد- 4 أغسطس/آب/ - وفقا لما نشره موقع "CarsWeek"، إليكم قائمة بأسماء أفضل 5 سيارات إنتاجية حول العالم تستطيع السير في المناطق الوعرة بكل سهولة، ومنها:- كاديلاك Escalade يستمد النموذج الأحدث من كاديلاك Escalade طاقته من محرك سعة 6.2 لتر وبقوة 402 حصان.



ويبلغ متوسط سعر السيارة في الأسواق العالمية 90 ألف دولار، ما يعادل شيفرولية Silverado أجمع الخبراء على قوة سيارة شيفرولية Silverado بيك أب واختاروها من بين أفضل 5 سيارات دفع رباعي في العالم.



وتقدم النسخة الأحدث من السيارة بنوعين من المحركات الأول محرك V6 سعة 4.3 لتر وبقوة 285 حصان، والثاني V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان.



ويبلغ متوسط سعر السيارة في الأسواق العالمية 50 ألف دولار أمريكي، نيسان Navara حازت السيارة Navara بيك أب المقدمة من نيسان اليابانية على ثقة خبراء السيارات، واحتلت المركز الثالث في قائمة أفضل 5 رباعيات دفع في العالم.



السيارة التي تباع في الأسواق العالمية بمتوسط سعر 32 ألف دولار ، مزودة بمحرك سعة 2.3 لتر بقوة 158 حصان وآخر سعة 2.5 لتر بقوة 187 حصان.



تويوتا Land Cruiser تعتبر تويوتا Land Cruiser واحدة من أكثر السيارات رباعية الدفع شهرة وشعبية في عالم السيارات، واختارها الخبراء الروس لتكون رابع سيارة في قائمة أفضل سيارات الدفع الكلي في العالم.



وتستمد السيارة طاقتها من محرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 304 حصان، ويبلغ متوسط سعرها في الأسواق العالمية 115 ألف دولار، أي نحو .



ميتسوبيشي L200 السيارة اليابانية ميتسوبيشي L200 استطاعت أن تحتل المركز الخامس في قائمة أفضل سيارات الدفع الكلي في العالم، معتمدة في ذلك على محرك سعة 2.4 لتر بقوة 178 حصان.



