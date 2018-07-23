رينو تكشف عن ميجان الرياضية بقوة 300 حصان

انسامد - 23 يوليو / تموز - كشفت مجموعة "رينو" الفرنسية لإنتاج السيارات، مؤخرا عن أحدث نماذجها الرياضية المعدلة من سيارتها الشهيرة "ميجان".



وذكر موقع "موتور وان" أن شركة "رينو" أطلقت علي نسختها الرياضية الجديدة "Trophy" ، والتي زودت بتعديلات كبيرة شملت الجسم الخارجي والخصائص الميكانيكية، ولعل من أبرزها، تزويد السيارة بممتصات صدمات أقوى بـ 25%، ونوابض لأنظمة التعليق أقوى بـ 30%، وثباتا على المنعطفات والطرق الزلقة أكثر بـ 10% تقريبا.



كما تم تزويد مقصورة السيارة بمقاعد رياضية، وشاشة تعمل باللمس، ومنظومات إلكترونية للكشف عن الأعطال الفنية لجميع أجزاء المركبة.



كما تم تزويد سيارة "Trophy" بمحرك توربيني بسعة 1.8 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 300 حصان، قادر على الإنطلاق بالسيارة من الثبات إلي سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.7 ثانية، ويمكن أن تبلغ سرعتها القصوي 260 كلم / ساعة.



