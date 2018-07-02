سيات ليون كوبرا هاتشباك و تغييرات جديدة

انسامد - 2 يوليو / تموز - سيتم في أوروبا استبدال دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC بنظام WLTP الذي يمثل اختبار السيارات الخفيفة العالمي المتناسق بداية من سبتمبر المقبل حيث سيتم تطبيقها على السيارات الجديدة. وقد تأثرت مجموعة فولكس فاجن بهذا الانتقال والتحول حيث ستضطر الشركة الي وقف الانتاج في مصنعها الرئيسي في فولفسبورج في ألمانيا ليومين في كل أسبوع طوال أغسطس وسبتمبر.



اما سيات التي تتبع فولكس فاجن, فستعاني بعض المشكلات كذلك, ولكن من طبيعة أخرى فنظام الاختبارات المقبل سيجبر الشركة على تغيير اسم سيات ليون كوبرا 300 الي سيارة ليون كوبرا 290 بسبب فقد السيارة 10 أحصنة في قوتها. وهذا يعني أن السيارة لن تقدم قوة 300 حصان من محركها رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني ولكن ستقدم 290 حصان فقط.



ولكن موديل ليون كوبرا GT فسيحتفظ بكامل قوته بفضل عمله بنظام الدفع الكلي ، كما أثرت اختبارات WLTP على سيارات أخرى خارج مجموعة فولكس فاجن مثل بيجو 308 GTi وبورشة وBMW خاصة في الفئة السابعة وM3.



