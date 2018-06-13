بي ام دبليو تظهر في أبوظبي بلون خيالي

انسامد - 13 يونيو / حزيران - كشفت وكالة بي إم دبليو الاستثنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن نسخة خاصة جديدة من سيارة الفئة السابعة بنسخة M760Li مطلية بلون أقل ما يمكن أن يقل عنه أنه خيالي!.



وبما أنها أكبر صالة عرض لشركة بي إم دبليو في العالم فعليها أن تقدم سيارات تليق بمقامها وبمقام زبائنها المميزين وهذه السيارة التي تعد أفخم سيارة بي إم دبليو على الإطلاق وأسرع سيارة فئة سابعة تم إنتاجها فيجب أن تكون حاضرة فيها.



تميزت هذه السيارة الرياضية الفارهة بلون بوسطن الأخضر الذي قل ما تجد له مثيل والذي ربما يكون أروع لون قدمته شركة بي إم دبليو في وكالة أبوظبي على الإطلاق لما يتميز به من لمعان مدهش ودرجة فريدة من نوعها من اللون الأخضر.



وحظيت هذه السيارة بحزمة ام للأداء والتي اشتملت على صادم أمامي عدائي وجنوط رهيبة بقياس 21 إنش مكونة من 10 أضلع، وتميزت بعدة لمسات فضية اللون على حواف فتحات التهوية الأمامية والمرايا الجانبية وإطار شبك التهوية بالإضافة إلى الحواف الجانبية وموزع الهواء الخلفي.



أما من الداخل فتزهو بالجلد الأبيض بالكامل وبالخشب البني الأنيق على الكونسول الوسطي ولوحة العدادات الأمامية والأبواب الأمامية والخلفية، وزودت بفتحة سقف بانورامية وعجلة قيادة مدفأة ونظام معلوماتي تفريهي خلفي راقي.



أما بالنسبة إلى قوة هذه السيارة الفارهة فهي مزودة بمحرك مكون من 12 اسطوانة على شكل حرف "في" بسعة 6.6 لتر تيربو قادر على توليد قوة 601 حصان و800 نيوتن لكل متر من عزم الدوران يعمل بالتناغم مع صندوق سرعات أوتوماتيكي ينقل القوة إلى العجلات الأربعة.



وتتسارع هذه السيدان كبيرة الحجم من 0 إلى 100 كلم/س بغضون 3.7 ثانية وإلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم/س محددة إلكترونياً ترتفع إلى 305 كلم/س مع حزمة M الخاصة بالأداء.



