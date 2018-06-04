ماكلارين تطرح نسخة جديدة لسيارة السباق

انسامد - 4 يونيو / حزيران - طرحت شركة ماكلارين نسخة خاصة من سيارة 675إل تي من قبل قسم العمليات الخاصة MSO مستوحاة من سيارة F1 GTR LT الأسطورية والتي كانت ولا تزال واحدة من أعظم سيارات السباق في العالم.



تم طلاء هذه السيارة بألوان شركة جالف الشهيرة، وتطلبت هذه العملية كاملة أكثر من 1,000 ساعة وذلك بعد الحصول على موافقة هذه الشركة العريقة المتخصصة بصناعة زيوت السيارات والتي كان ترعى مجموعة كبيرة من سيارات السباقات حول العالم.



تم تصميم هذه السيارة إرضائاً لرغبة أحد العملاء المميزين والمحبين للسباقات، وقالت الشركة أن هذه السيارة هي من تصميم قسم العمليات الخاصة الذي وجد من أجل هذا الغرض.



وبالنسبة إلى أداء هذه النسخة الخاصة فهي مزودة بمحرك ثماني الاسطوانات مزدوج التيربو على شكل حرف V سعة 3.8 ليتر قادر على توليد قوة 666 حصاناً عند 7100 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن لكل متر بين 5000 و6500 دورة في الدقيقة.



وتتسارع 675ال تي من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.9 ثانية ومن صفر إلى 200 كلم في الساعة خلال 8.1 ثانية فيما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 330 كلم متراً في الساعة.



