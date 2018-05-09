تجميع 120 سيارة سيات ايبيزا يوميا في مصنع الجزائر

انسامد - 9 مايو / ايار - يقع مصنع ايبيزا في مدينة اغيل ايزان الجزائرية الواقعة الي الشمال الغربي من البلاد و هي مقامة علي بقايا اثار رومانية و تركية قديمة و توجد بها بعض حقول العنب و القطن و الحبوب .



وفقا للموقع الالكتروني لشركة سيات ، يشارك السكان المحليون بشكل كبير في مصنع السيارات حيث يتم تجميع سيارة من ماركة ايبيزا كل عشر دقائق و بشكل عام يتم تجميع 120 سيارة في اليوم في هذا المصنع الذي يضم 620 عاملا كلهم جزائريون .



يقول سلفادور سولير ، مدير الجودة "الموظفون جميعهم من هنا. لقد أكملوا جميعا برنامج تدريب على الجودة مدته أربعة أشهر "، يوضح سلفادور سولير ، الذي كان جزءًا من فريق الإدارة منذ البداية ان "هذا هو مصنع متعدد الثقافات مليء بالشباب ، حيث يمكنك سماع الإنجليزية والفرنسية والعربية " . و يضيف ان السيارة تتعرض لما يقرب من الف عملية اختبار و تحقق و اعادة التأكد من جودتها مؤكدا ان السيارة التي يتم تجميعها بالجزائر تضاهي مثيلتها التي تخرج من المصنع الام و يعمل علي تجميع السيارة الواحدة اكثر من 50 فنيا بالاضافة الي نظام يعمل بالكمبيوتر .



و يضيف انه بعد فحص العجلات و انظمة المكابح يجري للسيار اختبار القيادة علي الاسطح الصعبة حيث تمر علي 7 انواع من الاسطح المختلفة لرصد اي قدر من الانحراف و ذلك لضمان نسبة امان عالية للمستخدم .



و تعتبر الجزائر و هي اكبر دولة افريقية خامس اكبر سوق حيث بيعت 7000 سيارة في البلد حتي اخر مارس الماضي خاصة الجيل الخامس لايبيزا .. و سيشهد هذا الصيف تدشين خط جديد لانتاج ارونا و ليون و اللتان يتم تصنيعهما في مارتوريل لنتمكن من سد احتياجات السوق المحلية .



الصورة من صالون جنيف 2017