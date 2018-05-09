تجميع 120 سيارة سيات ايبيزا يوميا في مصنع الجزائر

انسامد - 9 مايو / ايار - يقع مصنع ايبيزا في مدينة اغيل ايزان
الجزائرية الواقعة الي الشمال الغربي من البلاد و هي مقامة علي
بقايا اثار رومانية و تركية قديمة و توجد بها بعض حقول العنب و
القطن و الحبوب .
وفقا للموقع الالكتروني لشركة سيات ، يشارك السكان المحليون بشكل
كبير في مصنع السيارات حيث يتم تجميع سيارة من ماركة ايبيزا كل عشر
دقائق و بشكل عام يتم تجميع 120 سيارة في اليوم في هذا المصنع الذي
يضم 620 عاملا كلهم جزائريون .
يقول سلفادور سولير ، مدير الجودة "الموظفون جميعهم من هنا. لقد
أكملوا جميعا برنامج تدريب على الجودة مدته أربعة أشهر "، يوضح
سلفادور سولير ، الذي كان جزءًا من فريق الإدارة منذ البداية ان
"هذا هو مصنع متعدد الثقافات مليء بالشباب ، حيث يمكنك سماع
الإنجليزية والفرنسية والعربية " .
و يضيف ان السيارة تتعرض لما يقرب من الف عملية اختبار و تحقق و
اعادة التأكد من جودتها مؤكدا ان السيارة التي يتم تجميعها
بالجزائر تضاهي مثيلتها التي تخرج من المصنع الام و يعمل علي
تجميع السيارة الواحدة اكثر من 50 فنيا بالاضافة الي نظام يعمل
بالكمبيوتر .
و يضيف انه بعد فحص العجلات و انظمة المكابح يجري للسيار اختبار
القيادة علي الاسطح الصعبة حيث تمر علي 7 انواع من الاسطح المختلفة
لرصد اي قدر من الانحراف و ذلك لضمان نسبة امان عالية للمستخدم .
و تعتبر الجزائر و هي اكبر دولة افريقية خامس اكبر سوق حيث بيعت
7000 سيارة في البلد حتي اخر مارس الماضي خاصة الجيل الخامس
لايبيزا .. و سيشهد هذا الصيف تدشين خط جديد لانتاج ارونا و ليون و
اللتان يتم تصنيعهما في مارتوريل لنتمكن من سد احتياجات السوق
المحلية .