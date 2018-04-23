تهريب سيارات المرسيدس من اوروبا الي افريقيا

انسامد - 23 ابريل / نيسان - انتشرت سرقة السيارات في بعض الدول الأوروبية، من أجل تهريبها إلي الخارج، حيث السوق الإفريقية الناشئة، متبعة خمس طرق لا تتغير في الغالب.



واعتادت العصابات المنظمة في بريطانيا سرقة السيارات الفارهة ماراكات المرسيدس وBMW، ثم تركها في ساحة مزدحمة أو جراج لمدة لا تقل عن أسبوع، من أجل التأكد من عدم ملاحقة الشرطة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ورصدت الشرطة أن العصابات تتبع بعد عملية "تسقيع" السيارة في الخطوةالأولي، ثم إدخالها بعد ذلك لمحلات "الفرم" حيث يتم تفكيك السيارة إلي قطع غيار.



وتنتشر محلات الفرم في جميع أنحاء بريطانيا، لكن المحلات الكبري تتركز في مانشيستر وبرمنجهام، فيتم تفكيك السيارة مع بيع بعض أجزائها في المزادات العلنية، وبعضها يباع من خلال موقع "أمازون".



وأظهرت تحريات الشرطة الإنجليزية ان العصابات في الخطوة الثالثة تنقل السيارات في شاحنات، بطريقة غير ملفتة، حيث لا يقوم الضباط بالتفتيش الدقيق باعتبار العمل الشرعي للشاحنات.



أما الخطوة الرابعة فهي نقل السيارات الفارهة إلي الموانيء البحرية، وتحميلهم في حاويات العبارات، وتتركز عمليات التهريب من ميناء، "ساوث هامبتون"، حيث تُترك في الميناء لبعضة أيام، ولا تنجح الشرطة في الكشف عن السيارات المسروقة في الحاويات الا بنسبة 1 بالمئة فقط، بحسب قسم الاتصال الشرطي في لندن، موضحاً أن السيارات يتم إخفاؤها بالكامل وسط قطع غيار أجهزة كهربائية مثل الثلاجات.



وتصل السيارات في الخطوة الخامسة عبر البحر إلي أشهر الأسواق الناشئة في الكونغو والعاصمة الكينية نيروبي.



