الكشف عن رسمياً عن مازيراتي الجديدة

انسامد - 4 ابريل / نيسان - ازاحت - شركة مازيراتي الستار عن السيارةليفانت تروفيو الجديدة خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات والممتد حتى الثامن من الشهر الجاري.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض ، تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 3.8 لتر وبقوة 590 حصان.



وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة خماسية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 300 كلم/س، ويتولى نقل الحركة ناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 8 سرعات.



وتقف السيارة على جنوط من معدن خفيف قياس 22 بوصة، كما تتميز من خلال فتحات التهوية الكبيرة، وعناصر الكربون، وكشافات LED ماتريكس، لمنح السيارة المزيد من الطابع الرياضي الفاخر.



وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية، وحليات الكربون، وشاشة لمسية قياس 8.4 بوصة، مع خيوط حياكة متباينة مع اللون الداكن للجلد.



ومن المقرر أن تطلق مازيراتي أيقونتها الجديدة في الأسواق هذا الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.



كماأجرت شركة تورينج سوبرليجيرا، للتعديلات اﻹيطالية، بعض التعديلات لسيارة مازيراتي جران توريزمو، حيث حولتها إلى سيارة سكياديبرسيا، ذات الواجهة اﻷمامية.



وأوضحت شركة التعديلات، أن التعديلات التي أجرتها بسيارة سوبرليجيرا، هي خلع المقاعد وصنع مقاعد جديدة من الجلد اﻹيطالي، وتعديل لوحة التحكم وبعض اﻷجزاء الداخلية اﻷخرى مع زخرفات من اﻷلومنيوم اللامع، إضافة إلى وضع حقيبتين مخصصتين من علامة فوجليزو اﻹيطالية بحقيبة اﻷمتعة بالسيارة.



وزودت بمحرك V8، الذي يستطيع تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 301 كم/ساعة، ويصل وزن السيارة إلى 1700 كيلوجرام.



