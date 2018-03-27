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سيارات - دليل السيارات
ألفا روميو ستلفيو 2018 تصل أسواق الامارات
    انسامد - 27 مارس / اذار - كشفت ألفا روميو عملاق صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة، عن طرحها لأولى سياراتها ذات الدفع الرباعي في الأسواق الإماراتية.

    وطرحت "ألفا روميو ستلفيو 2018" بسعر 60 ألف دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 225 ألف درهم للنسخ الأقل.

    وظهرت السيارة التي تعتبر أول سيارة SUV تقدمها الشركة ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات للعام الماضي.

    وتعد "ألفا روميو ستلفيو" منافساً شرساً في الأسواق العالمية للعديد من الموديلات ذات ثقل كبير في الأسواق مثل: بورش ماكان تيربو، أودي SQ5، و بي إم دبليو X3 M.

    وطرحت "ألفا روميو" سياراتها الجديدة بثلاث نسخ من ستلفيو التي استُوحي تصميمها من "ألفا روميو جوليا".

    وتعتمد النسخة الأعلى منها على محرك مماثل للمستخدم في نسخة Q ولكنه يولد قوة 550 حصاناً.

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