إطلاق «نيسان زد 370 نيسمو» عربياً

أنسامد - 19 مارس/اذار - تطرح شركة نيسان طراز «زد 370 نيسمو» الرياضي في بعض أسواق الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي، وهي من أحدث وأقوى سيارات «نيسان» التي تحمل اسم نيسمو الرياضي. وتنطلق السيارة بمحرك سعته 3.7 لتر بست أسطوانات وقدرة 350 حصانا، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط علي موقعها علي شبكة الانترنت.



وهي إلى جانب قدراتها الرياضية توفر قدرا من الفخامة داخلها بتجهيز جلدي باللونين الأسود والأحمر ومقاعد ريكارو. ويصل سعر السيارة في المنطقة إلى نحو 50 ألف دولار.



ووفقا لموقع مصراوي، قالت الشركة اليابانية إن هذه السيارة تستمد طاقتها من محرك مكون من 6 اسطوانات وسعته 3.7 وبقوة 350 حصانًا.



وأشارت الشركة اليابانية إلى أن هذه السيارة توفر قدرًا من الفخامة داخلها بتجهيز جلدي باللونين الأسود والأحمر ومقاعد ريكارو، بجانب قدراتها الرياضية.



ويصل سعر السيارة في المنطقة إلى نحو 50 ألف دولار.



