مرسيدس كوبيه الجديدة قريبا في الشرق الاوسط

انسامد - 12 مارس / اذار - كشفت مرسيدس-ايه ام جي عن سيارتها الجديدة كلياً جي تي كوبيه بأربعة أبواب خلال معرض جنيف الدولي للسيارات. وتقدم هذه السيارة الرياضية الأولى بأربعة أبواب من مصنع ايه ام جي في أفالترباخ، تجارب مذهلة للقيادة بمستويات لا تُضاهى، حيث توفر قوة أكبر بصورة تأسر القلوب. وتجمع السيارة بين التصميم المتفرّد، والراحة القصوى، والمقومات الرياضية الفائقة، مع قوام أنيق يميل نحو الطرف الخلفي بكل جاذبية.



تحتفل سيارة ايه ام جي - جي تي كوبيه الجديدة ذات الأربعة أبواب بظهورها العالمي الأول في 6 مارس 2018، خلال معرض جنيف الدولي للسيارات. ومن المقرر البدء ببيع أولى سيارات ايه ام جي ذات الأربعة أبواب في صيف 2018.



وستتوفر إصدارات السيارة ذات الأربعة أبواب من مرسيدس في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأخير من 2018، في حين من المرتقب وصول إصدارات الست اسطوانات إلى المنطقة في الربع الأول من 2019.



ومنذ الوهلة الأولى، تساهم الملامح المُلفتة والسمات الديناميكية لسيارة GT كوبيه بأربعة أبواب من مرسيدس في وضع الطراز الجديد في فئة سيارتها ذات البابين. وتبرز عناصر الرياضية للكوبيه ذات الأربعة أبواب من خلال التصميم المعبّر مع غطاء المحرّك المنخفض، والطرف الأمامي المميز، والمظهر العضلي الرياضي. وينطلق الطراز بسرعة قصوى تصل إلى 315 كيلومتر/ الساعة، ويتمتع بديناميكيات للقيادة تسجّل معدلات مذهلة بكل جدارة. وتسمح محركات V6 بست اسطوانات بالاتجاه نفسه بتوفير تجربة جديدة كلياً للقيادة.



ويقول توبياس مويرس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس: "تمزج سيارة AMG GT كوبيه الجديدة ذات الأربعة أبواب بين الحيوية المذهلة التي تتمتع بها سياراتنا الرياضية ذات البابين على حلبات السباق، وبين المقومات المناسبة جداً للاستخدام اليومي. إن لديها طريقة فريدة لتجسيد الجوهر الأساسي لعلامتنا التجارية "قيادة الأداء"، ومع تجهيزاتها المتناسقة سوف تجتذب حتماً عملاء جدد لدخول عالم مرسيدس.



معالم واضحة من النظرة الأولى.. عضوية عائلة AMG GT ويكتسب الطراز الملامح المميزة التي تتسم بها سيارات العائلة من خلال شبكة المبرد بخصائص الحماية، والنوافذ الجانبية بدون إطارات، والزجاج الأمامي المسطّح، والطرف الأمامي المدبّب والإطار الداخلي الأمامي تحت غطاء المحرك مع تصميمه المعزّز بهيئة الجناح النفّاث.



و تتميز السيارة بأفضل أداء رياضي: محركات التوربو المزدوج V8 مع قوة حتى 470 كيلووات (639 حصان) تم تعزيز القوة التي يولّدها محرك التوربو المزدوج بسعة 4.0 لتر. وتبلغ قوة المحرك 470 كيلووات (639 حصان)، مع أقصى عزم للدوران مقداره 900 نيوتن متر، وذلك ضمن نطاق واسع من سرعات المحرك يتراوح ما بين 2500 إلى 4500 دورة في الدقيقة. ويُعبّر عن ذلك بوضوح التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية، ناهيك عن السرعة القصوى التي تبلغ 315 كيلومتر في الساعة.



وتجمع وحدة التشغيل البديلة EQ Boost بين موتور ومبدّل للتشغيل في موتور كهربائي قوي، إلى جانب شحن فعّال مع ضاغط كهربائي إضافي (eZV)، وشاحن توربيني بعادم هوائي، بحيث يضمن توفير الأداء الفائق وديناميكيات القيادة التي تمتاز بها AMG. ومع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر/ الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، تصل السيارة إلى سرعة قصوى مقدارها 285 كيلومتر/ الساعة.



وبالتزامن مع الفاصل العريض بين العجلتين، وتنسيق الأبعاد الكبيرة للإطارات، فإن موضع العجلة والنوابض يعملان على دعم التسارع الجانبي، في حين أن الكتل غير النابضة المنخفضة تعزّز أكثر من الشعور برشاقة القيادة.



ويحظى القفل التفاضلي للمحور الخلفي أيضاً بموضع جديد ومعزّز لتحسين خصائص الضوضاء، والاهتزاز، والشدة. وتعمل عتبة مضادة للالتفاف مصنوعة من مادة أنبوبية على تقليل الوزن الإجمالي للمحور الخلفي.



رشاقة ودقة محسّنة: التوجيه النشط للعجلة الخلفية تستجيب سيارة كوبيه ذات الأربعة أبواب بحساسية أكبر لأوامر التوجيه، بفضل نظام التوجيه النشط للعجلة الخلفية. ويوفر النظام مزيجاً من الرشاقة والثبات، مما يعزز من جوانب الديناميكية وسلامة التحكم بالقيادة.



وتدور العجلات الخلفية عند القيادة بسرعات لا تتجاوز 100 كيلومتر/ الساعة، في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية عن طريق موتورين كهربائيين. ونتيجة لذلك، تميل السيارة نحو المنعطفات برشاقة عالية وملحوظة.



أنظمة الفرملة عالية الأداء من AMG تزامناً مع القيم العالية للقوة، والأداء المرتبط بها، تضم الطرازات بثماني اسطوانات نظاماً للفرامل بأبعاد كبيرة يتألف من أقراص مركّبة مع أسرج مثبّتة بـ 6 مكابس في الأمام، وأسرج عائمة بمكبس فردي في الخلف.



ويأتي الطراز بست اسطوانات مجهّزاً أيضاً بأقراص مركّبة مثقوبة للفرملة بخاصية التهوية الداخلية، مع أسرج للفرامل مطلية بالرمادي الفضي.



تعبّر المقصورة الداخلية عن تناغم مذهل بين الأداء والحصرية، وتمزج آلية جديدة وعصرية جداً للتشغيل بأجواء غران توريزمو. وتبرز الملامح الرياضية الأنيقة والانطباع العالي بالجودة الرفيعة عبر فتحات التهوية الساطعة بشكل التوربين.



مساحة حسب الحاجة: أربعة أو خمسة مقاعد لتلبية المتطلبات عندما يتعلق الأمر بالمقاعد، تثبت مرسيدس-AMG أن الراحة والحصرية لا تتعارض مع تجهيزات السيارة الخاصة بالأداء. ويمكن تنسيق مقعد السائق والراكب الأمامي بسيناريوهات مختلفة. ويتراوح الاختيار من المقعد الرياضي والمريح، إلى مقعد بغطاء أنيق بنمط سداسي، وصولاً إلى مقاعد الأداء الفائقة ذات الخطوط الكونتورية مع مسند مدمج للرأس.



وتوفر سيارة AMG GT ذات الأربعة أبواب أيضاً ترتيبات مختلفة لتنسيق المقاعد بما يلبي كافة الاحتياجات في الخلف أيضاً. وتتراوح هذه الترتيبات من المقعد الطويل غير المتماثل والقابل للطي في الخلف للعائلة، إلى نوعين مع مقعدين فرديين على التوالي. ويمتلك الإصدار الأعلى كل شيء قد تحتاجه سيارة السيدان المخصصة للأعمال. ويمكن للركاب في الخلف اختيار مزايا عديدة عبر شاشة اللمس المدمجة في الكونسول بين المقاعد.



ويأتي الصندوق الخلفي بسعة تخزينية تصل إلى 395 لتر، وتستكمل بحوالي 60 لتر إضافي من حيز التخزين أسفل قاعدة الصندوق الخلفي.



