ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية

انسامد 2 يناير / كانون ثاني - اعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، مساء اليوم الخميس، أن أسعار السيارات الجديدة في المملكة سيشهد ارتفاعاً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام 2018.



ونشر حساب القيمة المضافة تغريدة عبر تويتر على شكل صورة توضيحية قال موضحاً أسعار السيارات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمثال توضيحي إنه في حال اشترى شخص ما سيارة جديدة بقيمة 86 ألف ريال ( 19 الف يورو) يضاف إليها 4300 ريال (951 يورو) هي ما يعادل خمسة بالمئة نسبة ضريبة القيمة المضافة فيصبح سعر السيارة بعد الضريبة 90.300 ريال( 19.980 الف يورو ) الهيئة العامة للزكاة والدخل -المسؤولة عن جباية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في السعودية- في وقت سابق أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.



