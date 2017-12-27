أشهر 10 ماركات السيارات في السعودية

انسامد - 27 ديسمبر / كانون الاول - تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من السيارات الفارهة، حيث تعد في مقدمة دول الخليج الأوسع والأكبر امتلاكا للسيارات الجديدة الفارهة، وفيما يلي قائمة بأشهر تلك السيارات في السعودية 1)سيارة بوجاتي فيرون L'Or Blanc، وهي نسخة من سيارة بوجاتي فيرون العالمية، والتي تعد من أشهر السيارات في العالم أجمع.



2)سيارة نيسان جي تي ار وهي نسخة من جي تي أر حصلت على العديد من التعديلات في الشكل والهندسة الميكانيكية، لتتحول إلى سيارة أخرى تحمل اسم تي جي 1 اختصارا لاسم Team Galag 1.



3)سيارة ماكلارين p1 وتعتبر السيارة أحد السيارات النادرة على مستوى العالم، حيث سيصنع منها 375 نسخة فقط حول العالم.



4)سيارة باجاني هويرا، وتعود شهرة تلك السيارة الإيطالية الفارهة إلى مالكها بطل السيارات السعودي يزيد الراجحي.



5)سيارة لاند روفر المعدلة، ولمعت هذه السيارة من رنج روفر في موطنها الاصلى بريطانيا، بعد أن حملت أرقاما سعودية، وحصلت على تعديلات كبيرة من شركة هامان المتخصصة في تعديلات السيارات الفارخة.



6) سيارة بات مان وهي سيارة تشبه المدرعات ويمتلكها فريق Team Galag 1 السعودي، وتم صناعتها خصيصًا لتشارك في ماراثون جامبو الاستعراضي.



7)سيارة فورد جي تي وهي أشهر نسخة من سيارات فورد منذ عام 2004 حتى الآن.



8)سيارة كوينجسينج أجيرا آر وهي سيارة سويدية مشهورة ونادرة، كما أنها تمتلك مقومات عالية، وإمكانيات جبارة، والنسخة الموجودة في السعودية تحمل لوحة أرقام "ح س د" السعودية 9 0 4 .



9)سيارة بوجاتي فيرون جراند سبورت وهي تتميز بهيكلها الخارجي من الكروم الذهبي، والنسخة الموجودة في السعودية تحمل لوحة أرقام "م ه م السعودية" 001 ومالكها هو رجل الأعمال الشهير عبدالعزيز الراجحي.



10)سيارة مرسيدس جي 63 6×6 وهي نسخة خاصة من سيارة مرسيدس جي 63 وهي سيارة مدنية مزودة بـ 6 عجلات لأول مرة في تاريخ السيارات، وقامت شركة مرسيدس الالمانية بصنعها بأعداد محدودة.



