ام جي موتور‘ تطلق سيارتها الرياضية الجديدة في الشرق الاوسط

انسامد - 19 ديسمبر / كانون الاول / اطلقت شركة 'إم جي موتور' (MG Motor) مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) المدمَجة الجديدة MG RX5 في الشرق الأوسط، حيث تم الكشف عنها للمرّة الأولى خلال 'معرض السيارات السعودي الدولي' لهذا العام والمقام بين 17 و21 ديسمبر الجاري. وسيبدأ بيع MG RX5 في مختلف أنحاء المنطقة مع حلول شهر يناير 2018 مما يشكل المرحلة المشوّقة الأحدث من عملية إعادة إحياء العلامة التجارية البريطانية الشهيرة.



تتمتّع MG RX5 بتصميم مستقبلي ملفت يمكن التعرّف عليه مباشرة، وبالأخص في الجهة الأمامية حيث الأضواء الأمامية المربّعة العصرية من نوع LED، والشبك البارز بالشكل المجنّح وأضواء الضباب المبتكَرة، حيث يمنح كل هذا المركبة تواجداً حقيقياً على الطريق.



وتجتمع عجلات رياضية قياس 18 بوصة ذات خمسة أذرع ثنائية اللون مع خط حاد للخصر يرتفع من الأمام للخلف مما يعزّز الشكل الديناميكي للمركبة. وفي الجهة الخلفية، تمتد لوحة كرومية نحو الخارج باتجاه الأضواء الخلفية المزدوجة مما يعزّز شكل عرض المركبة - الأمر الذي يعكس تصميم بعض الطرازات الألمانية الراقية المحدَّدة.



أما داخل المقصورة فقد تم إيلاء اهتمام دقيق باللمسات النهائية عالية الجودة مع استخدام المواد من الفئة العالية والحواف الكرومية والمواد ناعمة الملمس التي تغطّي 80 بالمئة من الأسطح. وهناك فتحة سقف بانورامية فائقة الحجم وقابلة للفتح تغمر المقصورة الداخلية بالضوء، الأمر الذي يسهم في تعزيز المساحة المتوفرة التي تُعدّ الأفضل في فئتها. ومن خلال قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,700 ملماً وطول إجمالي قدره 4,545 ملماً، فإن مساحة الأرجل الخلفية (982 ملماً) ومساحة الرأس (987 ملماً) تُعتبَر أفضل بشكل كبير من تلك التي توفرها الطرازات المنافسة.



تتوفر القوّة لهذه المركبة من خلال خيارين من المحرّكات بالشواحن التوربينية. ويتمتّع كل من محرّكي 2.0T و1.5T، المتصلين بنظام نقل حركة من ست وسبع سرعات على التوالي، بمستويات متميّزة من الأداء والكفاءة. ويولّد محرّك 2.0T قوّة قصوى تبلغ 221 حصاناً وعزماً أقصى قدره 350 نيوتن.متر، وهو يتيح لمركبة MG RX5 التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 8.2 ثواني، بينما يتمتّع محرّك 1.5T الفعّال بقوّة 169 حصاناً وعزم 250 نيوتن.متر. ويتم ضمان الحصول على أداء متميّز على الطرقات الوعرة من خلال نظام ذكي للدفع بالعجلات الأربع مع ميّزة الإدارة الإلكترومغناطيسية للعزم من الجيل الجديد.



ولا تتم المساومة أبداً على الأداء العالي عندما يتعلّق الأمر بالسلامة، حيث توفر MG RX5 باقة عريضة من خصائص السلامة الكامنة والنشطة. فنظام الكبح الفعّال يقلّل مسافة التوقّف بنحو مترين مقارنة مع أبرز المنافسين، بينما تسهم مجموعة من الخصائص الأخرى في إتاحة التمتّع برحلة أكثر أماناً وهي تشمل البرنامج القياسي للثبات الإلكتروني (ESP) مع ميّزة التحكّم بالجر، ونظام التحكّم بالكبح في المنعطفات وميّزة التحكّم بثبات الانزلاق عبر المولّد (MSR). من جهتها تتضمّن خصائص السلامة الكامنة مجموعة من المزايا منها بنية الجسم المقوّاة التي تستخدم الفولاذ المشكَّل حرارياً، وأكياس الهواء المتعدّدة، والفتح الأوتوماتيكي للقفل في حالة التصادم وعمود التوجيه القابل للهبوط.



وكل هذا ساعد MG RX5 في الحصول على تصنيف 5 نجوم في اختبارات التصادم ضمن برنامج تقييم المركبات الجديدة الصيني C-NCAP.



