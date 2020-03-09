فيراري:استمرار تشغيل مصنع مارانيلو

انسامد - 9 مارس - اذار - اكدت شركة فيراري حاليًا استمرار تشغيل مصنع مارانيلو الواقع في مقاطعة مودينا حيث وضعت تدابير وقائية اكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.



اعلنت الشركة انه لا توقف للعمل و اكدت ان "من المفهوم أن هذه الاستمرارية لا يمكن فصلها عن موردينا الذين نتواصل معهم دائمًا".



تؤكد فيراري أيضًا أنها نفذت جميع التدابير الصحية و الوقائية المطلوبة للسماح لموظفيها بالقيام بعملهم في أفضل الظروف الممكنة.



تشير الشركة في بيان لها "تظل فيراري على اتصال دائم بالسلطات الصحية ومستعدة لتكييف إجراءات السلامة المعتمدة لديها وفقًا للوضع المتغير... مع الاخذ في الاعتبار أن حماية صحة ورفاهية موظفيها لها الأولوية القصوى".



