انتاج ألفا روميو تونالي في بوميليانو من منتصف 2022

انسامد - 27 فبراير - شباط - يستعد مصنع بوميليانو لانتاج الفا روميو تونالي سي اس يو في ليصبح نموذجا لاستمرار المجموعة الايطالية الاشهر.



سيبدأ انتاج هذا الموديل اعتيارامن النصف الثاني من عام 2021 و قد بدأت فعليا كافة عمليات التجديد و التطوير الخاصة بالموديل الجديد.



و تبلغ الاستثمارات في مصنع بوميليانوالذي يحتفل بمرور 40 عاما علي انتاج السيارة باندا و التي تقدم حاليا موديل هايبريد من باندا و هي سيارة صغيرة و اقتصادية و عملية جدا .



و ستؤدي هذه الاستثمارات بشكل تدريجي الي التشبع الكامل للايدي العاملة حتي عام 2022 مما سيؤدي الي تسريح 4500 عامل في المصنع .



و تتعلق هذه الاستثمارات بالتكنولوجيا الحديثة المتقدمة بهدف تقليل الانبعاث الحراري بالاضافةالي دعوة الحكومة الايطالية لزيادة انتاج السيارات الكهربائيةواتباع سياسات تشجع الايطاليين علي التواجد في اسواق السيارات للتخلص من السيارات القديمة حتي يتسني المطالبة بتجديد السيارات الموجودة في الشارع و تقليل الجمارك العامة و الخاصة لتصبح اسعار السيارات الكهربائية تنافسية.



