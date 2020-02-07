فيات باندا تحتفل بمرور 40 عاما على انتاجها

أنسامد - 7 فبراير / شباط - تحتفل شركة فيات في شهر مارس القادم بمرور 40 عاما على انتاج واحدة من أنجح علاماتها التجارية وهي فيات باندا التي تجاوزت مبيعاتها حتى الان أكثر من 7.5 مليون وحدة.



تم عرض السيارة لاول مرة في شهر مارس عام 1980 في معرض جنيف للسيارات لتصبح رمزًا حقيقيًا من خلال الجمع بين المظهر الانيق والمتميز وتكلفتها المنخفضة.



وقد شهد انتاج فيات باندا تطورا ملحوظا منذ بدء انتاج السيارة منذ 40 عاما، لتجمع بين بساطة التصميم وسهولة التنقل. توقف إنتاج الجيل الأول من فيات باندا في عام 2003 بعد إضافة سيارة الدفع الرباعي في عام 1983 ومحرك الديزل في عام 1986.



