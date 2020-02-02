انخفاض الوظائف مع التوجه للسيارات الكهربائية

أنسامد - 2 فبرار / شباط - قد يتسبب الانتقال إلى إنتاج السيارات الكهربائية في انخفاض الوظائف بدرجة كبيرة في الصناعة التقليدية بنسبة تصل ل 30%، ولهذا السبب فإنه ينبغى على إيطاليا أن تركز على نموذج جديد للتنمية.



جاء ذلك في دراسة أجراها تحالف بين نقابة العاملين في التعدين والمجتمع المدني حول هذا الموضوع وتم عرضها خلال حلقة نقاشية عن علاقة التنقل المستدام بالعمل والتوظيف والإنتاج الصناعي.



ووفقًا للبيانات التي تمت مناقشتها خلال الحلقة النقاشية، كان التراجع في التوظيف كبيرا بالفعل مع الانتقال من إنتاج الديزل إلى إنتاج البنزين حيث سجلت الوظائف انخفاضا من 10 إلى 3 موظفين، وسيكون التراجع أكبر في حالة الانتقال للسيارات الكهربائية لتنخفض من 10 إلى 1.



تقدر فولكس فاجن انخفاض عدد ساعات عمل بنسبة 30% عند إنتاج السيارات الكهربائية. وفي ألمانيا، من المتوقع خسارة 410.000 وظيفة بين المصنعين والموردين من أصل 2.8 مليون وظيفة حالية.



يقول أحد خبراء الاقتصاد: مع انتاج السيارة الكهربائية سيكون هناك فرص عمل أقل، ولكن فكرة التنقل تتغير، الا أنه يمكن للثورة الرقمية أن تخلق وظائف جديدة.



