جاراج ايطاليا يحتفل بباندا جونس

انسامد - 21 يناير - كانون الثاني - يحتفل جراج ايطاليا بانديانا جونز الثمانينات بعرض فيات باندا 4x4 ايكون و هي سيارة كهربائية تماما و هي مستوحاة من عالم المغامرات و لذلك اطلقوا عليها اسم باندينا جونز..



تجسد السيارة تماما روح عالم الاثار الذي لعب دوره هاريسون فورد عاشق المغامرةو الاحاسيس القوية التي عبر عنها بالاضافة الي انها سيارة تحترم قواعد البيئة.



في الواقع تعتبر اندينا جونس اخر جيل من فئة الايكون اي و هي المشروع الذي قدمه جاراج ايطاليا محققا المزج بين القديم و الحديث من خلال التطوير الكامل للسيارات الايقونة و التي اثرت في تاريخ العلامة التجارية.و كانت النتيجة هذه السيارة ذات طابع عتيق وعملية معاصرة لا تفقد سحر النموذج الأصلي الذي صممه جيورجيتو جيوجيارو.



يتم إعادة شحن السيارة من خلال مقبس من النوع 2 ، مركب تحت غطاء الوقود. اعتمادًا على الوضع - المقبس المحلي أو العمود الكهربائي - يمكن إعادة شحن البطاريات بالكامل بين 3 و 8 ساعات.



