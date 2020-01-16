اوبر ايطاليا:خدمة محدودة لكن ممتازة

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - في جميع أنحاء العالم ، يعمل ما يقرب من أربعة ملايين شخص كسائقين لشركة اوبر حسب احصائيات الشهر الماضي بفضل سهولة الوصول إلى هذا النشاط والمرونة في العمل والفرص المتاحة على هذه الجبهة. رداً على سؤال حول نشاط الشركة في إيطاليا صرح رئيس العلاقات المؤسسية في أوبر ، غابرييل دي جيورجي أن حجم اعمال شركة اوبر في إيطاليا يختلف عن البلدان الأخرى وأن حوالي 2000 سيارة فقط تعمل في بلدنا من خلال منصةاوبر .



و اضاف ان "الخدمة في إيطاليا محدودة للغايةو لكنها متميزة " ولا يتعامل بها سوي حاملو رخصة تأجير مع سائق و اشار "إنها خدمة - دقيقة و علي أعلى مستويات الجودة".



وفقًا لـجورجيو ، "الطلب متزايد بشكل كبير جدًا" ، والسائقون الذين يعملون من خلال منصة اوبر في إيطاليا "يتقاضون اجورا جيدًة".



