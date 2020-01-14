فيات دوكاتو افضل سيارة عائلية في 2020

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - للعام الثالث عشر على التوالي ، حازت شركة فيات بروفيشنال دوكاتو على لقب "أفضل مركبة منزلية متنقلة لعام 2020" من قبل قراء بروموبيل - المجلة الألمانية المتخصصة في هذا القطاع والتي تعد لأكثر من 25 عامًا مرجعًا مهمًا في عالم السيارات الترفيهية .



يستمر هذا النموذج في السيطرة على السوق الأوروبية حيث تم بناء الغالبية المطلقة من السيارات العائلية على هذا الأساس ، لدرجة أنه تم تبين ان أكثر من 500000 عائلة في أوروبا في السنوات العشر الماضية اختارت لهذه السيارة كأساس لبيوتهم الآلية.



من بين الابتكارات الرئيسية ، التي تثير العملاء في قطاع "الترفيه" ، هناك ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سبيد جديد يضمن تجربة قيادة مريحة وممتعة ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتحسين الاستهلاك في أي موقف.



تم تجديد مجموعة المحركات اليوم من خلال توفير محرك ديزل سعة 6 و 2 لتر وهو محرك صلب وطويل الأمد قادر على ضمان أداء وراحة السيارات.

