ايطاليا:+2.2 في المائة في مبيعات سيارات نوفمبر

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - عشية نهاية عام صعب بالنسبة لقطاع السيارات ، يتنقل المشغلون والمستهلكون في الأفق ، بين التدابير المؤقتة والعكسية ، التي تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية و لا تقدم ارقاما دقيقة حول حجم المبيعات الا ان شهر نوفمبر انهي التعاملات علي زيادة تقترب من 2.2 في المائة في المبيعات بعد 11 شهرا من الركود.



يسجل سوق السيارات علامة ايجابية ، وذلك بفضل الزيادة القوية في الإيجارات طويلة الأجل والتسجيلات الذاتية ، والتي تكسب معًا 10 نقاط مئوية من الحصة. هذا - مع ذلك - لا يعتبر اتجاهًا إيجابيًا على ما يبدو ، نظرًا لعدم استقرار المبيعات الذي يستمر في تقديم نتائج مختلطة في نهاية كل شهر.



وبالتالي ، فإن شهر نوفمبر يسجل زيادة طفيفة: وفقًا لما تم إصداره اليوم من قبل وزارة البنية التحتية والنقل ، في الواقع ، مع 150.587 سيارة ، فإن الزيادة تبلغ حوالي 2.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، عندما تم تسجيل 147386 سيارة . مع هذه النتيجة ، كان الانخفاض في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 بنسبة 0.6 ٪ ، مما أدى إلى تقديم 1775884 تسجيلا ، في نفس الفترة من العام الماضي عندما كانت السيارات المباعة 1786170 ، بانخفاض بالفعل بنسبة 6.1.



٪ مقارنة بالعام السابق