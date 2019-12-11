سيارة لامبورجيني تعمل في مطار إيطالي كسيارة إرشاد للطائرات

انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - يمتلك مطار مدينة بولونيا الإيطالية أفضل علامة ترحيب في العالم ، حيث تم وضع الشارة الترحيبية على سيارة لومبورجيني هوراكان في مطار ( ماركوني ) في بولونيا ، ولكنها ليست مجرد سيارة ترحيبية وإنما تعمل كمركبة إرشاد لتدل الطائرات إلى المكان الذي تحتاج الذهاب إليه لللإقلاع أو الهبوط .



حيث قدمت الشركة الإيطالية سيارتها الجديدة (هوراكان RWD) التي تعمل بنظام الدفع الخلفي على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي ليست مجرد سيارة استعراضية ، فبالإضافة إلى الشارة الترحيبية ، تحمل السيارة عبارة ( اتبعني) مطبوعة على بابي السيارة .



وقام مركز لامبورجيني التصميمي بوضع تصميم هذه السيارة التي تعمل على إرشاد الطائرات حول المطار قبل إقلاعها وبعد هبوطها على أرض المطار ، وبالطبع فمن السهل على الطيارين الانتباه لهذه السيارة المميزة والتي تلفت الأنظار وحتى دون طلائها اللافت ذي المربعات الصفراء.



ومن جهة أخرى فقد حجزت لامبورغيني مساحة على أرض المطار لعرض سيارة لامبورجيني أوروس وأفينتادور SVJ .



