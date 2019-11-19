معرض فيسبا حتي فبراير 2020 في فيرونا

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - افتتح في متحف نيكوليس دي فيلا
فرانكا في فيرونا معرضا للفيسبا يستمر حتي 16 فبراير 2020 و ذلك
بالتعاون مع فيسبا كلوب او نادي الفيسبا .
و سيتمكن الزوار من مشاهدة كل الجوائز التي احرزها اشهر الفائزين
بسباقات الفيسبا سواء في ايطاليا او اوروبا خاصة و ان الفيسبا
تعتبر من مقومات الحياة اليومية في ايطاليا و تحتفل بعيدها
السبعين.
في مجال السياحة مثلا يتم تقديم جائزة سنوية منذ عام 1959 و حتي
1969 لفيسبا كلوب لتقديمها لاكثر فيسبا قطعت مسافات اطول في مجال
الانشطة السياحية .
و تعتبر فيسبا موديل 98 لعام 1946 ام هذه الفئة من المواصلات تاتي
بعدها 125 لعام 1952 و التي ظهرت في فيلم رومان هوليداي الذي تقاسم
بطولته اودري هيبورن و جريجوري بيك .هناك الكثير الذي يمكن اكتشافه
و يتعلق بالبياجيو ذو العجلتين..