معرض فيسبا حتي فبراير 2020 في فيرونا

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - افتتح في متحف نيكوليس دي فيلا فرانكا في فيرونا معرضا للفيسبا يستمر حتي 16 فبراير 2020 و ذلك بالتعاون مع فيسبا كلوب او نادي الفيسبا .



و سيتمكن الزوار من مشاهدة كل الجوائز التي احرزها اشهر الفائزين بسباقات الفيسبا سواء في ايطاليا او اوروبا خاصة و ان الفيسبا تعتبر من مقومات الحياة اليومية في ايطاليا و تحتفل بعيدها السبعين.



في مجال السياحة مثلا يتم تقديم جائزة سنوية منذ عام 1959 و حتي 1969 لفيسبا كلوب لتقديمها لاكثر فيسبا قطعت مسافات اطول في مجال الانشطة السياحية .



و تعتبر فيسبا موديل 98 لعام 1946 ام هذه الفئة من المواصلات تاتي بعدها 125 لعام 1952 و التي ظهرت في فيلم رومان هوليداي الذي تقاسم بطولته اودري هيبورن و جريجوري بيك .هناك الكثير الذي يمكن اكتشافه و يتعلق بالبياجيو ذو العجلتين..



