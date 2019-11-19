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معرض فيسبا حتي فبراير 2020 في فيرونا
    انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - افتتح في متحف نيكوليس دي فيلا فرانكا في فيرونا معرضا للفيسبا يستمر حتي 16 فبراير 2020 و ذلك بالتعاون مع فيسبا كلوب او نادي الفيسبا .

    و سيتمكن الزوار من مشاهدة كل الجوائز التي احرزها اشهر الفائزين بسباقات الفيسبا سواء في ايطاليا او اوروبا خاصة و ان الفيسبا تعتبر من مقومات الحياة اليومية في ايطاليا و تحتفل بعيدها السبعين.

    في مجال السياحة مثلا يتم تقديم جائزة سنوية منذ عام 1959 و حتي 1969 لفيسبا كلوب لتقديمها لاكثر فيسبا قطعت مسافات اطول في مجال الانشطة السياحية .

    و تعتبر فيسبا موديل 98 لعام 1946 ام هذه الفئة من المواصلات تاتي بعدها 125 لعام 1952 و التي ظهرت في فيلم رومان هوليداي الذي تقاسم بطولته اودري هيبورن و جريجوري بيك .هناك الكثير الذي يمكن اكتشافه و يتعلق بالبياجيو ذو العجلتين..

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